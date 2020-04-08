Kastamonu'ya il dışından gelen yaklaşık 38 bin kişi izolasyona alındı - Son Dakika

Kastamonu Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kente il dışından gelen 38 bin civarında kişinin 14 gün süreyle evlerinde izolasyona alındığını bildirdi.

Yazı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili gece gündüz canla başla mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Verilen savaşı kazanacaklarına inandığını dile getiren Yazı, "İl merkezimiz ve 19 ilçemizde 500'e yakın personelle 50 filyasyon ekibi (salgının kaynağını araştıran ekip) kuruldu. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak vatandaşlarımızı ziyaret etmekte, filyasyon çalışması yapmaktadır. İstanbul'dan ilimize son bir ayda çok sayıda hemşerimiz gelmiştir." dedi.

Herkesin sağlığının korunması amacıyla kente il dışından gelenlerin ev ev gezilerek tespit edildiğini ve muayenelerinin yapıldığını anlatan Yazı, şöyle devam etti:

"Son 15 günde ilimize gelen 38 bin civarında vatandaşımız, tespitleri yapılarak ve form imzalatılarak 14 gün süreyle ikametlerinde izolasyona alındı. Sağlık ekipleri tarafından takipleri yapılıyor. Hastalık belirtisi olanlar hemen hastanelerimize yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz tarafından, testi pozitif çıkan hastalarımızla teması bulunan vatandaşlarımızın ikametlerinde izolasyon ve takipleri de yapılmaktadır."

Yazı, sağlık camiası olarak tedavinin hastanede, virüsle mücadelenin ise sahada yapılacağı bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bu mücadelemiz başta sayın Valimizin ve ilgili diğer kamu kuruluşlarımızın desteğiyle başarıyla sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızdan bu mücadeleye kurallara uyarak destek olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.