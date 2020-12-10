Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak - Son Dakika

Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak

10.12.2020 00:38
Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak, System.String[]

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak.

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak. Kontrollerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlarda yurtlara yerleştirilecek.

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca izinsiz yolculukların önlenmesi, Kovid-19 yayılımının engellenmesi, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının belirlenebilmesi, Kovid-19 pozitif ve temaslı şahısların tespit edilebilmesi için İl merkezine girişlerde yeni tedbirler alındı.

Kastamonu Valiliğince yazılı yapılan açıklamada, "İl merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında vücut ısılarının ölçülerek 38 derece ve üzerinde olanların Kastamonu Valiliğince belirlenen yurtlara alınarak testlerine müteakip kalma amacıyla belirttikleri yerde ikamet ve zorunlu 10 günlük izolasyona tabi tutulmalarına, ateşi normal ve herhangi bir olumsuzluğu olmayanların belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda tutulmalarına, İl dışından gelen ve izolasyon altında tutulanların takibinin kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılmasına, izolasyona tabi olanların T.C. Kimlik Numaralarının muhtarlar tarafından Toplum Sağlığı Merkezine iletilerek TSM tarafından HES uygulamasına veri girişlerinin yaptırılarak kişilerin takibinin kolaylıkla yapılabilmesine karar verildi" denildi.

Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. iş yerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkol satışının yapılmamasına, hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sadece ekmek ve gıda satışı yapan büfelerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olmasına, tekel büfesi niteliğindeki yerler ile alkol satışı yapan büfelerin kapalı olmasına karar verildi. - KASTAMONU

Hıfzıssıhha Kurulu, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan Demokrat Parti'ye geçme sinyali Başakşehirli Mehmet Topal, PSG maçı sonrası Rumenlere ateş püskürdü Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak Rus lider Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti
Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
00:04
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor         
23:53
Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var         
23:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir         
23:13
Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'u silahlı saldırıda ağır yaralayan şüpheli yakalandı Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'u silahlı saldırıda ağır yaralayan şüpheli yakalandı         
23:11
Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı         
23:08
Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var         
21:58
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 00:48:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei