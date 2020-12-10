Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak - Son Dakika

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak. Kontrollerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlarda yurtlara yerleştirilecek.

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca izinsiz yolculukların önlenmesi, Kovid-19 yayılımının engellenmesi, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının belirlenebilmesi, Kovid-19 pozitif ve temaslı şahısların tespit edilebilmesi için İl merkezine girişlerde yeni tedbirler alındı.

Kastamonu Valiliğince yazılı yapılan açıklamada, "İl merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında vücut ısılarının ölçülerek 38 derece ve üzerinde olanların Kastamonu Valiliğince belirlenen yurtlara alınarak testlerine müteakip kalma amacıyla belirttikleri yerde ikamet ve zorunlu 10 günlük izolasyona tabi tutulmalarına, ateşi normal ve herhangi bir olumsuzluğu olmayanların belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda tutulmalarına, İl dışından gelen ve izolasyon altında tutulanların takibinin kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılmasına, izolasyona tabi olanların T.C. Kimlik Numaralarının muhtarlar tarafından Toplum Sağlığı Merkezine iletilerek TSM tarafından HES uygulamasına veri girişlerinin yaptırılarak kişilerin takibinin kolaylıkla yapılabilmesine karar verildi" denildi.

Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. iş yerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkol satışının yapılmamasına, hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sadece ekmek ve gıda satışı yapan büfelerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olmasına, tekel büfesi niteliğindeki yerler ile alkol satışı yapan büfelerin kapalı olmasına karar verildi. - KASTAMONU