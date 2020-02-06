Kastamonu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Kastamonu'ya şehit ateşi düştü

18 dakika önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi ararken düşen ikinci çığda şehit olan Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in (23) acı haberi, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki baba evine ulaştı.

Kastamonu'ya şehit ateşi düştü, System.String[]

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi ararken düşen ikinci çığda şehit olan Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in (23) acı haberi, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki baba evine ulaştı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak- Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in şehit olduğu haberi, Deniz'in Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan anne Behiye ve baba Recep Deniz, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin akraba ve komşuları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehit evinin bulunduğu mahalle, komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:59 Kaynak: DHA
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