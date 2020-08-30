Kastamonu'ya yeni içme suyu hattı - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu üzerinde yapımı tamamlanmak üzere olan 'İçme Suyu Besleme Hattı Projesi' ile 3 bin aboneye hizmet sağlanacak.

Kastamonu Belediyesi KASKİ Müdürlüğü, şehrin yeni yerleşim alanı olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu üzerinde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. KASKİ Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Tosya yolu üzerinde yoğun yağışlarda oluşabilecek sel baskınlarının önüne geçmek için yağmur suyu baks çalışması'nı başlatmıştı. İçme suyu sıkıntısının önüne geçmek adına harekete geçerek 'İçme Suyu Besleme Hattı Projesinin' çalışmalarına hızla başlayan KASKİ ekipleri, 300 metre boyunca 200 cm çapında içme suyu PVC boru hattını imalatını sürdürüyor.

Çalışmaları yakinen takip eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, projenin bir hafta içerisinde tamamlanacağını vurguladı.

Alt yapı çalışmalarının şehrin gelişimi adına hayati önem taşıdığının da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu tarafa alt yapıdaki eksiklikleri gidermek adına ciddi bir çalışma başlattık. Alt yapı çalışmaları pek görülmez. Bundan dolayı da alt yapı çalışmalarına gereken önem verilmez. Ancak ben biliyorum ki alt yapı demek şehrin geleceği demektir. Çok önemli işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde konforlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri alt yapının kalitesine bağlıdır. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu mevkiindeki çalışmalarımızda bölgenin ve ilimizin gelişimi adına büyük önem taşıyor. İçme Suyu Besleme Hattı Projemizi bir hafta içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yüksek katlarda oturan vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına bu projeye büyük önem veriyoruz. Bu hat 3 bin abonemize hizmet verecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Alt yapıyı iyileştirmeye ve şehrimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU