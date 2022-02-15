Üye Girişi
Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi - Son Dakika

Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi

15.02.2022 10:35
Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis, havadan görüntülendi.

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis, havadan görüntülendi.

Kar yağışının ardından yüzde 67'si ormanlarla kaplı olan Kastamonu'da seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor.

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz Dağı mevkisindeki ormanlık alan da kar altındaki görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Dağın kar ve sis ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, drone ile havadan da görüntülendi.

Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi
Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi
Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi
Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:47 Kardeş katili oldu! Üstüne iftira attı, her şeyi çapraz sorguda itiraf etti
10:43 İşgal beklenirken Kremlin'in açıklaması büyük ses getirdi: Putin müzakere ve diyaloğa hazır
10:41 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan'ın yeni planı ne olacak?
10:38 Gole top toplayıcı engeli! Ender görülen olay hakemleri bir araya getirdi
10:30 Önce hap vermiş, sonra içki içirmişti! Başhekim, kadın doktora cinsel saldırıdan 15 yıl ceza aldı!
10:33 İnternet sitesine öyle bir ilan verdi ki gören aradı
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
10:28 Al Sana Haber programı Flash TV'den ayrıldı! Seyhan Soylu: Bana siyasal mobbing yapıldı
10:24 Kırmızı biberin tarla fiyatı ile market fiyatı arasındaki farka üretici bile tepkili!
10:03 TÜİK, işsizlik oranını açıkladı: İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 78 bin düştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:58:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sis havadan görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement