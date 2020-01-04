Kastamonu yaşlı kadın ve kızının ellerini bağlayıp, parasını çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu yaşlı kadın ve kızının ellerini bağlayıp, parasını çaldılar - Son Dakika

Kastamonu yaşlı kadın ve kızının ellerini bağlayıp, parasını çaldılar

6 saat önce

Yaşlı kadın ve kızının ellerini bağlayıp, parasını çaldılar KASTAMONU'nun Bük köyünde maskeli 2 kişi, gece pencere camını kırarak girdikleri evde Sevim Yüksel (80) ve kızının ellerini bağlayıp, 800 TL parayı alarak kayıplara karıştı.

Yaşlı kadın ve kızının ellerini bağlayıp, parasını çaldılar KASTAMONU'nun Bük köyünde maskeli 2 kişi, gece pencere camını kırarak girdikleri evde Sevim Yüksel (80) ve kızının ellerini bağlayıp, 800 TL parayı alarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Sevim Yüksel'in evinde meydana geldi. Kimliği belirsiz maskeli 2 kişi, tek katlı evin pencere camını kırarak içeriye girdi. Şüpheliler, Sevim Yüksel ile misafirliğe gelen kızının ellerini bağlayıp, 800 TL parayı alarak kaçtı. Daha sonra kendi çabaları ile ellerini çözen Yüksel ve kızı, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri evde ve çevresinde inceleme yaptı, parmak izi aradı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu yaşlı kadın ve kızının ellerini bağlayıp, parasını çaldılar

Sevim Yüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:42 Kaynak: DHA
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