Yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yaylalar ile Tokat'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kastamonu'da dün akşam yağmurun ardından yüksek kesimlerde aralıklarla kar etkili oldu.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Kastamonu

Soğuk havaların etkisini göstermesinin ardından Kastamonu'nun Araç ilçesinde Fındıklı, Gölcük ve Munay yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Çivi kullanılmadan yapılan kütük evleri, rengarenk çiçekleri ve buz gibi suyun aktığı olukları ile yaylalar, beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Bölgeyi gezen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, Araç yaylalarının her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Bölgede etkili olan kar yağışının görsel bir şölen oluşturduğunu ifade eden Haberal, "Sık sık yaylaları ziyaret ederek, bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyorum. Sonbahardan kışa geçerken yaylaların renk değişimi gerçekten görülmeye değer. Ben de bu güzelliği fotoğraflamak istedim." dedi.

Yaylalarda birçok turizm aktivitesinin gerçekleştirilebileceğine işaret eden Haberal, "Yaylalar gelecekte önemli cazibe merkezleri haline gelecektir. Bizler bu yaylalara şehir dışından misafirleri getiriyoruz, geziler yapıyoruz. Diğer yandan ise üniversite öğrencilerimize sahada uygulamalı olarak derslerimizi anlatıp öğrencilerimize o havayı, bu tabiat güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.