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Kastamonu: Yerelden evrensele…

1 saat önce

Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtmayı hedefleyen Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali, 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kastamonu: Yerelden evrensele…, System.String[]

Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtmayı hedefleyen Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali, 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kastamonu, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:05 
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