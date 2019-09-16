Kastamonu: Yerelden evrensele…
1 saat önce
Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtmayı hedefleyen Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali, 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kastamonu mutfağını en doğru mesajlarla yerelden evrensele tanıtmayı hedefleyen Kastrofest – Kastamonu Gastronomi Festivali, 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:05
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