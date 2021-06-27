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KASTAMONU - Yıldız milli boksör Sudenaz Ballıoğlu, babasının izinden gidip, olimpiyatlara katılma peşinde - Son Dakika

KASTAMONU - Yıldız milli boksör Sudenaz Ballıoğlu, babasının izinden gidip, olimpiyatlara katılma peşinde

27.06.2021 11:41
KASTAMONU - Yıldız milli boksör Sudenaz Ballıoğlu, babasının izinden gidip, olimpiyatlara katılma peşinde, System.String[]

Babasının izinden giderek boksör olan ve Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Sudenaz Ballıoğlu'nun kariyer hedefi, olimpiyatlara katılıp altın madalya kazanmak.

Babasının izinden giderek boksör olan ve Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Sudenaz Ballıoğlu'nun kariyer hedefi, olimpiyatlara katılıp altın madalya kazanmak.

Eski Türkiye şampiyonlarından milli boksör Ramazan Ballıoğlu'nun kızı olan 16 yaşındaki Sudenaz, şimdi milli takım antrenörlüğü yapan babasının teşvikiyle 8 yaşında bu spora başladı.

Elde ettiği başarılarla dikkati çeken Sudenaz, Gürcistan'ın ev sahipliğinde 1 Temmuz'da başlayacak Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na, Kastamonu'daki milli takım kampında hazırlanıyor.

Sudenaz'ın en büyük hedefi ise 2000 Sidney Olimpiyatları'na katılan babasının elde edemediği madalyaya ulaşmak.

Sudenaz: "Hedefim, olimpiyat şampiyonluğunu ülkeme getirmek"

Sudenaz Ballıoğlu, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nda 60 kiloda mücadele edeceğini söyledi.

Babasının 15'in üzerinde Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirten Sudenaz, "Milli takımda ülkemizi defalarca temsil etti. 2000 Sidney Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanıp, ülkemizi temsil etmiş bir sporcu." dedi.

Milli sporcu, Kastamonu'daki kampta en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"2019 yılında 64 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Gürcistan'da yapılan Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldum. Bu sene Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ben ve takım arkadaşlarım altın madalya almadan dönmek istemiyoruz. İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya okutmak istiyoruz. Asıl hedefim babam gibi olimpiyatlara katılıp, onun yapamadığını yapıp, olimpiyat şampiyonluğunu ülkeme getirmek."

Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar ise Sudenaz'a inandıklarını vurgulayarak, "Sudenaz Ballıoğlu, üst minikler kategorisinde daha önce Avrupa'da ülkemizi temsil etmiş ve üçüncü olmuş bir sporcumuz. Babası bizim birlikte çalıştığımız, olimpiyat görmüş bir arkadaşımız. Kızımız da babasının izinden yürümeye çalışıyor. Destek olmaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası, Kastamonu, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KASTAMONU - Yıldız milli boksör Sudenaz Ballıoğlu, babasının izinden gidip, olimpiyatlara katılma peşinde - Son Dakika Spor


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