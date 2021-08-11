Kastamonu yolunda heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı - Son Dakika

Kastamonu- İnebolu karayolunda sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde birçok bölgede heyelan oldu. Küre ilçe girişinde sağanak yağışla birlikte sel taşkınları da yaşandı. Küre ilçe girişinde heyelan nedeniyle Recep Turan ve Salih Balta'ya ait araçlar toprak altında kaldı. Yaşanan heyelan sonrası Kastamonu-İnebolu karayolunda ulaşım dururken toprak altında kalan araçların kurtarılması için Karayolları ekiplerince çalışma başladı. Ayrıca ekipler, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde birçok bölgede yola taşan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede halen sağanak yağışı etkisini sürdürüyor. Ekipler, mecbur kalınmadıkça yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

(İbrahim Şahin Demir/İHA)