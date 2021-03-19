Kastamonu Yurdum Gençlik Basketbol Takımı, ilk yılında play-off'a kalmayı başardı - Son Dakika

Kastamonu Yurdum Gençlik Basketbol Takımı, ilk yılında play-off'a kalmayı başardı

19.03.2021 13:39
Kastamonu Yurdum Gençlik Basketbol Takımı, ilk yılında play-off'a kalmayı başardı, System.String[]

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Kastamonu Yurdum Gençlik Basketbol Takımı, ilk yılında play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Kastamonu Yurdum Gençlik Basketbol Takımı, ilk yılında play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 yılında tüm illerde Kredi ve Yurtlar Kurumları bünyesinde gençlik spor kulüpleri kurulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kastamonu'da da Yurdum Gençlik Spor Kulübü bünyesinde futbol takımı oluşturularak amatör kümede mücadele etti.

Geçen yıl basketbol kulübü de kuran kulüp, salgın nedeniyle bölgesel lige katılamadı. 2. Lig'de oynama talebi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilen kulüp, kurulduğu ilk yıl A Grubu'nu lider tamamlamayı başardı.

Kastamonu Yurdum Gençlik Basketbol Takımı, 21 Mart'ta başlayacak play-off'larda 1. Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Kulüp başkanı Abdullah Kuşluoğlu, AA muhabirine, "Yurdum" isminin Kredi ve Yurtlar Kurumundan geldiğini söyledi.

Profesyonel liglere katılmak için önce şehirde yerel lig oluşturması gerektiğini belirten Kuşluoğlu, "Erkek basketbol tarihinde Kastamonu'da bir ilke imza atarak yerel lig oluşturduk. Lige 2 takımla katıldık ve A takımımız şampiyon oldu. Bölgesel lig pandemi nedeniyle iptal edildiği için oynatamadık. Bölgesel olmadığı için bir sonraki aşamada 2. Lig'e başvurduk." dedi.

Erkekler 2. Lig'de Kastamonu'yu temsil ettiklerini anlatan Kuşluoğlu, şunları kaydetti:

"Erkeklerde Kastamonu'da ilk kez böyle bir şey oluyor. 26 takımın mücadele ettiği 2. Lig'de 25'i büyükşehir takımı. Büyükşehir olmayan tek takım biziz. 2. Lig A grubunda şu an lideriz. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanıyor ama ilgi çok fazla. Kurulurken hedefimiz 2. Lig'de kalıcı olmaktı. Güzel bir takım oluşturalım, kalıcı olalım diye düşündük, grubu lider tamamlayarak üzerine çıktık. Play-off'larda Kastamonu'yu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

"Yurdum kulüpleri" arasında en aktif kendi kulüplerinin olduğunu vurgulayan Kuşluoğlu, "5 branşta faaliyetlerimiz sürüyor. Kastamonu'da üniversiteye gelen, yurtlarda kalan öğrencilerimizi de bu takımlara dahil ederek sporla bütünleşmesi için çalışıyoruz. Asıl amacımız ise gençlerin bağımlılıklardan uzak kalması. Gençleri spora yönlendirelim, güzel vakit geçirsinler, disiplinli hayatları olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Basketbol takımı antrenörü Cemal Bayraktar da güzel bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, "A Grubu'nun lideriyiz. İllerden bir çok takım bulunuyor. Pandemi nedeniyle hazırlık maçı anlamında iyi geçiremedik. Ona rağmen sezon başladıktan sonra her hafta üstüne koya koya grupta iyi yerlere geldik. İlk senemiz olmasına rağmen hedefimiz bir üst lige çıkmak." diye konuştu.

Takım kaptanı Emin Akyiğit ise güzel bir takım oluştuklarını belirterek, "Arkadaşlığımız çok iyi, takımdaki uyum çok güzel. Arkadaşlığımızı sahaya yansıtıyoruz. Bunun sonucunda hedefimiz üst lig." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Yurdum Gençlik Basketbol Takımı, ilk yılında play-off'a kalmayı başardı - Son Dakika Spor


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