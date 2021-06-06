Kastamonulu esnaf, Fenerbahçe tutkusuyla dikkati çekiyor - Son Dakika

Kastamonu'da yaşayan "Kanarya" lakaplı Mustafa Yörük, büyük tutkuyla bağlı olduğu Fenerbahçe taraftarlığıyla dikkati çekiyor.

Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde giyim mağazası bulunan 41 yaşındaki Yörük, AA muhabirine, Fenerbahçe tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda ünlü Alman kaleci Toni Schumacher'i transfer ettiğini hatırlatan Yörük, "Schumacher, Alman Milli Takımı kalesini korumuş, 2 final görmüş bir kaleciydi. O dönem çocuğuz ve tutku ile takip ediyoruz. Fenerbahçe aşkı bana buralardan geliyor. Rıdvan'ı o kadar çok severdim ki inanamazsınız." dedi.

Fenerbahçe'nin maçlarını hala heyecanla takip ettiğini dile getiren Yörük, "Fenerbahçe iyiyse ben mutluyum. Fenerbahçe iyi değilse ben mutsuzum. Benim hayat felsefem bu." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin tarihini bildiğini vurgulayan Yörük, şöyle devam etti:

"Bu bende bir tutku. Bir defterim var. Fenerbahçe ile ilgili her şeyi o defterde tutuyorum. Küçükken dünya ve Avrupa şampiyonalarını da bu deftere kaydederdim. 1959'dan bu yana Fenerbahçe'nin lig tarihindeki bütün maçlarını kaydettim. Şampiyonluk, kupa, kadroları, kimlerle maç yaptığını, golleri kimlerin attığını kaydettim. Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonundan bu zamana kadar oynanan tüm derbileri detaylarıyla aklımda. Fenerbahçe tarihini ezbere biliyorum. 1989, 90, 91 yıllarında maçları TRT veriyordu, evde seyrediyorduk. Sonra özel kanallar vermeye başladı. Onları kahvede izliyorduk ama yaşımız tutmuyordu. Şu anda maçları ailece evde izliyoruz."

Hayatını Fenerbahçe'ye göre düzenlediğine işaret eden Yörük, "Dükkanın ismi de Kanarya Butik. Fenerbahçeliliğimden dolayı bana da 'Kanarya' diyorlar. İşimden dolayı İstanbul'a ayda bir gitmekteyim. İşim için gideceğim zamanı Fenerbahçe maçlarına denk getirip maçı da izleme şansı yakalıyorum. Futbol tutkusu bende o kadar büyük ki... Mesela 2 bin nüfuslu bir köy olan burada halı saha turnuvası düzenledik. Turnuva maçlarında oynamak için İstanbul'dan arkadaşlar geliyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Fenerbahçe logolu maskeler aldığını aktaran Yörük, bunları köyündeki Fenerbahçelilere hediye ettiğini söyledi.

Anne Hacer Yörük: "Fener'in maçı olduğunda ne misafir ne de evde çıt ister"

Mustafa Yörük'ün annesi Hacer Yörük de oğlunun taraftarlığının bir başka olduğuna dikkati çekerek, "Mustafa ile maçları ailece izleriz. Fener'in maçı olduğunda ne misafir ne de evde çıt ister. Kendinden geçerek maçı izler. A'dan Z'ye torun torba Fenerbahçeliyiz." diye konuştu.

Köyde esnaflık yapan Cüneyt Karabayraktar ise her sabah Yörük'ün dükkanına uğradığını belirterek, "Mustafa ağabeyin yanına uğrar, Fenerbahçe tarihi hakkında bir şeyler öğrenip işe gideriz. Kendisi Fenerbahçe tarihinden ne sorsak biliyor. Bize sayarken o da mutlu oluyor." dedi.