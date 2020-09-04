Kastamonulu kadınlar el işlerini Japonya'ya gönderiyor - Son Dakika

Kastamonu'ya özgü el işi tırnak bağı Japon kadınlar tarafından ilgi görüyor.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri, Antalya'da yaşayan ve Türk kültürü ile el sanatlarına ilgi duyan Japon yazar İkumi Nonaka ile irtibata geçerek kendisini kente davet etti.

Nonaka, Japonya'da yaşayan ve Kastamonu iğne oyalarına ilgisi olduğunu bildiği arkadaşı Akiko Kawasaki'yle geçen yılın sonunda kente geldi. Nonaka ve arkadaşı, kooperatif binasında 7 gün boyunca usta öğretici Serpil Durgut'tan iğne oyası dersi aldı.

Daha sonra ülkelerinde iğne oyasını tanıtan ikili, bu kez de Kastamonu'nun "tırnak bağını" Japonlara sevdirdi.

Kooperatif üyesi kadınlar, kentteki ev hanımlarına da yaptırdıkları tırnak bağlarını İkumi Nonaka aracılığıyla Japonya'ya gönderiyor.

Kooperatifin yönetim kurulu üyesi ve usta öğretici Hüsniye Öztürk, AA muhabirine, Kastamonu'ya ait dokumaları yine kente özgü el işçiliği tırnak bağıyla süslediklerini söyledi.

Japonların tırnak bağına yoğun bir ilgisinin olduğunu ifade eden Öztürk, "Tırnak bağı Kastamonu'ya ait bir süsleme sanatıdır. Tamamen tırnak düğümüyle yapılan bir tekniktir. Çeşitli şekillerde yapılır. Ev tekstili olmak üzere birçok yerde kullanılır. Biz Japonya ile farklı bağlantılar içindeyiz. Daha önce iğne oyası siparişlerimiz oldu, mendillerimiz oldu. İnşallah devamı da gelecek." dedi.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi olarak Japonya ile güzel bir bağlantı yakaladıklarını anlatan Öztürk, şunları dile getirdi:

"İnşallah Japonlarla kurduğumuz bu irtibatın daha güzel bir şekilde kazançlara döneceğine inanıyoruz. Bu hem Kastamonu'muz adına hem ev hanımları adına güzel oldu. Kastamonulu kadınlarımız evde kaldığı günlerde ürettikleri el işleriyle de aile bütçelerine katkıda bulunmuş oluyorlar. Buna da aracı olmaktan mutlu oluyoruz. Üretime destek olmuş oluyorlar. Hanımlarımızın evde ürettikleri bu ürünlerin, emeklerin karşılığında ücretlerini verip kendilerine destek olmuş oluyoruz."