Üye Girişi
Kastamonulu kadınlara suyun tasarrufu anlatıldı - Son Dakika

Kastamonulu kadınlara suyun tasarrufu anlatıldı

01.07.2021 21:43

Kastamonulu kadınlara suyun tasarrufu anlatıldı Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde ve protokol üyelerinin eşlerinin katkılarıyla oluşturulan "Kastamonu Suyunu Koru" platformu tarafından hayata geçirilen "Suyuna Sahip Çık Kastamonu Projesi" kapsamında, Azdavay ve...

Kastamonulu kadınlara suyun tasarrufu anlatıldı

KASTAMONU - Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde ve protokol üyelerinin eşlerinin katkılarıyla oluşturulan "Kastamonu Suyunu Koru" platformu tarafından hayata geçirilen "Suyuna Sahip Çık Kastamonu Projesi" kapsamında, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bahar Çakır, aşı olunsa dahi maske, mesafe ve temizlik kurallarının ihlal edilmesi durumunda virüse karşı savunmasız kalınacağını söyledi. Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde Kastamonu Belediye Başkanının eşi İlknur Vidinlioğlu, Kastamonu Emniyet Müdürünün eşi Aliye Denizci, Kastamonu İl Jandarma Alay Komutanının eşi Nazan Avkıran, Kastamonu Polis Okulu Müdürünün eşi Lütfiye Sülün ve 5. Er Eğitim Alay Komutanının eşi Züleyha Çelik, "Kastamonu Suyunu Koru" platformunu oluşturdu. Platformun çalışmaları ve projeleri hakkında merkez ve ilçelerinde bilgilendirme toplantısı düzenleyen platform, son alarak Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde "Suyuna Sahip Çık Kastamonu Projesi"ni anlattı. Azdavay ve Pınarbaşı'ndan gelen kadınlara yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Bahar Çakır, su kaynaklarının korunmasının ülkenin vazgeçilmez bir gerçeği olduğunu belirterek, vatandaşın katkısı olmadan alınacak tüm tedbirlerin eksik kalacağını kaydetti.

"Aşılanmak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamamız halinde bizi korumaya yetmeyecek"

Kastamonu'da başlattıkları suyun korunmasıyla ilgili farkındalık çalışmalarına Azdavay ve Pınarbaşı'nda sürdürdüklerini belirten Bahar Çakır, "1 yıl öncesine kadar bugün yaşadığımız pandemiyi hayal dahi etmemiştik. Bugünlerde en sık dinlediğimiz konu dünyadaki vaka sayıları, virüsün nasıl şekil değiştirip her gün mutasyonu uğradığı, sürekli maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerektiğine ilişkin uyarıları dinliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen çok dikkat edelim. Aksi taktirde salgından zarar görmekten kurtulamayacağız. Hatta aşılanmak bile maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamamız halinde bizi korumaya yetmeyecek" dedi.

"Azalan su kaynaklarımıza yönelik farkındalık oluşturmak için bu projeyi başlattık"

Son yıllarda su üzerine yapılan araştırmalara değinen Bahar Çakır, "O da yeterli ve temiz su kaynaklarımızın azlığıdır. Su paha biçilemeyen, yerine bir şeyi koyamayacağımız hayatımızın en önemli unsurudur. Bu yüzden temiz ve yeterli su kaynaklarına ihtiyacımız var. Susuzluk daha büyük salgın hastalıkların sebebi olur. Susuzluk kıtlık sebebi olur. Susuzluk savaş sebebi olur. Susuz yaşam susar. Bu yüzden bizlerde azalan su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bir çalışma başlatmak istedik. Özellikle toplumumuz yeniden imar edebileceğine inandığımız kadınlarımıza yönelik bir çalışma olsun istedik. Onun için başta merkez olmak üzere ilçelerimizle birlikte bu toplantıları düzenleyerek duyuruda bulunuyoruz. Kadınlarımızla suyumuzu nasıl tasarruflu kullanabileceğini paylaşıyoruz. İnanıyoruz ki kadınlarımızda bunları eşlerine ve çocuklarına aktararak bunun bir silsile halinde bütün topluma yayılacağını düşünüyoruz. Hatta bütün ülkeye, oranda da bütün Dünya'ya yayılacağına inanıyoruz. Çünkü bunun olması gerektiğine inanıyoruz. Su olarak dünyamızda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ne yazık ki bizim ülkemizde bu şekilde. Bunun için başlattığımız bu çalışma sayesinde biraz olsun bizde faydalı işler yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Bu yılki yağışların ancak topraktaki nemi telefi ettiğini öğrendik"

Çakır, şunları kaydetti: "Yapılan araştırmalara göre bu yıl ki yağışların sadece topraktaki nemi karşılayarak geçen yılı ancak telafi edebildiğini öğrendik. Bu da değişen iklim koşullarına çok önemli bir örnektir diye düşünüyorum. İklim koşullarının oluşturduğu sonuçlarını değiştirmek çok mümkün değil ama mevcut kaynaklarımızı tasarruflu kullanırsak bir parça olsun katkıda bulunabiliriz. Bu eşsiz doğanın risk altında olmadığını düşünebilir, risk altında olmadığından emin olabiliriz."

"Evlerimizdeki atık pilleri çöpe atmayalım, bir kutuda biriktirelim"

"Çevreyi korumak ya da suyumuzu korumak sadece suyu tasarruflu kullanmak ve suyumuzu temiz tutmakla alakalı değil. Çevremizi de temiz tutmak zorundayız. Dolayısıyla çöp diye attığımız her şey bize olumsuz bir şekilde dönüşü olabiliyor. Mesela bir pil, çöpe attığınızda toprak ile temas halinde ancak 300 yılda yok oluyor. Ama atık pillerimizi, pil toplama kutularında biriktirirsek eğer bunların hem güvenli bir şekilde geri dönüşümleri sağlanıyor hem de çevremizi korumuş oluyoruz. Bu yüzden evimizdeki atık pilleri lütfen çöpe ya da çevremize atmayalım, evimizde biriktirip geri dönüşüm merkezlerine bırakalım."

Programda Çevre Mühendisi Dr. Gökçe Didar Değirmenci, "Suyuna Sahip Çık Kastamonu", Hemşire Züleyha Çelik de "Pandemide Hijyen ve Su Tasarrufu" konulu sunum yaptı. Ayrıca programın devamında Azdavay Atlı Turizm Tesisinde, suyun tasarruflu kullanılmasını hatırlatıcı stickerlar yapıştırılarak, tesise gelen ziyaretçilerin suyu israf etmeden tasarruflu kullanmaları sağlanacak.

Kastamonulu kadınlara suyun tasarrufu anlatıldı
Kastamonulu kadınlara suyun tasarrufu anlatıldı
Kastamonulu kadınlara suyun tasarrufu anlatıldı
Kastamonulu kadınlara suyun tasarrufu anlatıldı

COVIRAN Bereket, Kastamonu, Pınarbaşı, Azdavay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonulu kadınlara suyun tasarrufu anlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti 21:45 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti Normalleşmenin ilk gününde sandalyesini kapan Caddebostan Sahili'ne geldi 21:28 Normalleşmenin ilk gününde sandalyesini kapan Caddebostan Sahili'ne geldi Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı 21:08 Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı
Fenerbahçeliler, Ali Koç'a karşı kazan kaldırdı: Bu nasıl vizyon Ali Başkan 20:46 Fenerbahçeliler, Ali Koç'a karşı kazan kaldırdı: Bu nasıl vizyon Ali Başkan İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı 20:13 İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı Real Madrid'de Sergio Ramos'tan doğan boşluğu Milli futbolcu Çağlar Söyüncü dolduruyor 19:35 Real Madrid'de Sergio Ramos'tan doğan boşluğu Milli futbolcu Çağlar Söyüncü dolduruyor
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı 19:11 Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Türkiye'de sendikal alanda bir ilk! İşçiler 2 ayrı davada sendikal haklarını kazandı 18:12 Türkiye'de sendikal alanda bir ilk! İşçiler 2 ayrı davada sendikal haklarını kazandı

Son Dakika Haberleri
18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
18:53 Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
18:46 Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı         
22:17
Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu         
21:37
ABD'den küstah rapor! Türkiye, ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı         
21:10
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu         
20:47
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
18:31
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi         
17:42
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu         
16:12
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 22:29:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonulu kadınlara suyun tasarrufu anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement