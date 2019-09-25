Kastamonulu kadınlardan Diyarbakırlı annelere destek

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP İl binası önündeki eylemine Kastamonu Sivil Toplum Teşekküllerine bağlı sivil tolum kuruluşlarının kadın üye ve yöneticileri tarafından destek açıklaması yapıldı.



Kastamonu'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Diyarbakır'da evlatlarını terörün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek açıklaması yaptı.



"Herkesi Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz"



Basın açıklamasını okuyan Diyarbakırlı Birgül Diler, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak için 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarına işaret etti.



Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını kaydeden Birgül Diler, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi.



"Kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri çocukların kurban edilmesine izin vermeyecektir"



Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisinde olunduğunu hatırlatan Diler, "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne "Dur!" diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" diye konuştu.



"Geleceğe sahip çıkmak vicdani borçtur"



Evlatlara ve geleceğe sahip çıkmanın herkesin vicdani borcu olduğunu kaydeden Birgül Diler, "Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun!' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son!' diyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU