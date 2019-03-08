Kastamonulu Kadınların "Sarı Konağı" Açıldı

Kastamonu'da ev hanımlarının üretime katılması, üretilen yöresel ürünlerin tek elde toplanabilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlanması amacıyla kurulan kooperatifin açılışı yapıldı.

Kastamonu'da ev hanımlarının üretime katılması, üretilen yöresel ürünlerin tek elde toplanabilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlanması amacıyla kurulan kooperatifin açılışı yapıldı.



Sarı Konak Kadın Kooperatifinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gün boyu birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Kadınlar açısından bu kooperatifin önemli olduğunu belirten Babaş, "Kadın kooperatifimizin esas amacı üretmek ve kadınlarımızı üretime dahil etmek, yaptıkları ürünleri en iyi biçimde değerlendirebilmek." dedi.



Babaş, kooperatifin yüzden fazla üyesi olduğunu, bu sayıyı bine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Kooperatif çatısı altında birliktelik oluşturduklarını söyleyen Babaş, şöyle konuştu:



"Kastamonu Belediyesi de kooperatifin kurucu üyesi oldu. Bu üyeliğini devam ettirecek. Çünkü Kastamonu'muzda turizm alt yapısını birlikte gerçekleştirmemiz lazım. Özellikle kültürel mirasın en yoğun olduğu illerden birisi Kastamonu'dur. Kastamonu sınırları içerisinde, ilçeler de dahil üye olmalarını bekliyoruz. Hem ilimiz, hem kadınlarımız, hem ailelerimiz, hem de ülkemiz kazanacak."



Kooperatif üyelerinin ürünlerini Devlet Malzeme Ofisine satma imkanı bulacaklarını anlatan Babaş, "Kastamonu merkezde şubeler oluşturmak istiyoruz. En az 4-5 yerde şubelerimiz olacak. Buradaki üye hanımlarımızın ürünleri oralarda satılacak. Yine büyük şehirlerde özellikle Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerde arastalarda ürünlerimizi göreceksiniz." diye konuştu.

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