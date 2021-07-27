Üye Girişi
KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor - Son Dakika

KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor

27.07.2021 11:01

Kastamonu'da genç kayakçılar, yaz sıcağında asfalt üzerinde antrenman yapıyorlar.

Kastamonu'da genç kayakçılar, yaz sıcağında asfalt üzerinde antrenman yapıyorlar.

Kış aylarında yapılacak kayak yarışmalarına hazırlanan Kastamonulu kayakçılar, antrenmanlarını paten ve tekerlekli kayaklarla sürdürüyor.

Kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine, Kastamonu'da önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Kayakçı yetiştirmek için görev yaptığını aktaran Kızılarslan, "Kastamonu Zirve Kayak Spor Kulübü başkan yardımcısı ve antrenörüyüm. 2020 yılında kulübümüz kuruldu. Vali Aydın Arslan Ortaokulunda sporcuları seçerek altyapı çalışmalarımıza başladık." dedi.

Geçen yıl çeşitli yarışmalara katıldıklarını belirten Kızılarslan, "Kulübümüzün kurulmasının ardından çalışmalara başladık. Kışın katıldığımız çeşitli yarışmalarda ilk yılımız olmasına rağmen önemli başarılara imza attık. U-12 Batı Grubu yarışlarında bayanlarda birinci ve ikinci, yine U-13'ün üçüncü ve dördüncüsü kulübümüzden çıktı." diye konuştu.

Kayak yarışlarına sadece kışın mevsiminde hazırlanılmadığını işaret eden Kızılarslan, şöyle devam etti:

"Bu sporu bilmeyenler, kayak sporunun sadece kış aylarından ibaret olduğunu sanıyor ama kayak sadece kış ayında yapılan bir spor değil. Yazın da çalışılabilen bir spor. Yaz çalışmalarımız biraz daha farklı. Koşu, paten, dağ ve tırmanış antrenmanları yapıyoruz. Yazın çok yoğun sıcaklarda çalışmak zorunda kalıyoruz. Bugün mesela 32 derecede antrenmanlarımızı yaptık. Günün en serin saatlerinde antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Kayak branşı sadece kıştan ibaret sanılır fakat bu işin en büyük çalışma dönemi yaz aylarıdır. Yazın yoğun şekilde kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık hazırlıkları yapılır."

Kızılarslan, yaklaşık 40 sporcu ile haftada 5 gün çalışma yaptıklarını anlatarak, "Paten ve tekerlekli kayak antrenmanlarımızı okul bahçesinde yapıyoruz. Kışın antrenmanlarımızı da Ilgaz Dağı'nın zirvesinde gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sporculardan Çağla Yakupoğlu da 2017 yılında kayaklı koşuya başladığını dile getirerek, "Ortaokulun bahçesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen sene katıldığım yarışmalarda derece yaptım. Ara vermeden çalışarak ilerde Türkiye şampiyonalarında derece yapmak istiyorum. Dünya ve Avrupa'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Neşat Tuna Kırcı ise 3 aydır kayak kursuna geldiğini belirterek, "Hem isteyerek hem de eğlenerek geliyorum. Kışa hazırlık için asfaltta antrenman yapıyoruz. Bu da tabii çok yorucu oluyor." diye konuştu.

Hacer Ravza Kara da şampiyon olarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.

KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor
KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor
KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor
KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor

Kastamonu, Aydın, Paten, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor 11:16 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi 11:11 Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız 11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti 11:01 Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar 10:52 Herkes turizm sektörüne geçti, şimdi 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı 10:37 Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi 09:51 Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu 00:10 Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:11 Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
11:10 Dünyanın ilk gülücük emojisine sahip matarasına büyük ilgi! 1 ayda 10 bin ziyaretçi geldi
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
10:53 Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı
10:51 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407
10:42 Amazon iddialarından sonra yükselişe geçen Bitcoin, gelen yalanlamayla ibresini düşürdü
10:34 AK Partili Mehmet Özhaseki de mülteci tartışmalarına katıldı: Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyor
10:33 Doğu Karadeniz için sel ve su baskını uyarısı! İşte Meteoroloji'nin uyardığı 5 il!
Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun Tayland sokaklarını istila etti Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun Tayland sokaklarını istila etti         
11:21
Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane Vaka artışı tüm gözleri aşı olmayan 22 milyona çevirdi! İşte en çok sığındıkları 10 bahane         
11:15
Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor         
11:11
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Yazın ortasında 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzaraya inanamadı Yazın ortasında 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzaraya inanamadı         
09:45
Eski eşine Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var         
22:42
Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi         
22:12
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi         
18:03
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı         
16:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 11:39:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KASTAMONU - Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement