Kastamonulu milli boksör, Uluslararası Boks Turnuvasına katılacak - Son Dakika

Kastamonulu milli boksör, Uluslararası Boks Turnuvasına katılacak

16.03.2021 11:55
Kastamonulu milli boksör, Uluslararası Boks Turnuvasına katılacak, System.String[]

Kastamonulu milli boksör Murat Can Civek, İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Boks Turnuvasına davet edildi.

Kastamonulu milli boksör Murat Can Civek, İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Boks Turnuvasına davet edildi.

Türkiye Boks Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 33 ülkenin davet edildiği İstanbul Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası'na Kastamonulu sporcu Murat Can Civek'de davet edildi. 15 gündür Kadıdağı Boks Kamp Merkezinde çalışmalarına devam eden Mili Takımlar Antrenörü Yılmaz ve Tuba Kırkbeşoğlu'nun sporcusu Murat Can Civek, turnuvada milli takım adına büyükler kategorisinde ringe çıkacak.

İstanbul Boğaziçi Uluslararası Boks Turnuvası, 15- 21 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Milli boksör Civek, turnuva için İstanbul'a hareket ederek, kendisinin buralara gelmesinde büyük emekleri bulunan Antrenörleri Yılmaz ve Tuba Kırkbeşoğlu'na teşekkür etti. Civek, "İnşallah turnuvada başarılı maçlar çıkartırım. İlk defa milli olarak Ülkemiz ve ilimizin adına ringe büyükler kategorisinde çıkacağım. Başarılı olur ya da olmam ama hocamdan öğrendiğim en büyük değer olan sportmenliğimden asla ödün vermeyeceğim. İmkansızlıklara rağmen hiç beni yıldırmadan, emeklerini hiç eksik etmeyen hocalarıma ve Kastamonu'ya milli boksörlüğüm armağan olsun" dedi.

Sporcusuna turnuvada başarılar dileyen Boks Milli Takım Antrenörü Yılmaz Kırkbeşoğlu ise, "Murat Can Civek artık milli sporcu oldu. İstanbul'da 33 ülkenin davet edildiği Uluslararası Turnuvada büyükler kategorisinde ringe çıkacak. Ringde ilimiz ve ülkemiz adına başarılı maçlar çıkaracağından eminim. Murat iki haftadan fazladır Kadığdağı Boks Kamp Eğitim Merkezinde hazırlıklarını tamamladı. Sporcumun milli takımda ilimizi ve bizleri ahlakıyla ve terbiyesiyle gururlandıracağına inanıyorum ve güveniyorum" diye konuştu.

Boksta Milli olmanın kolay bir iş olmadığını vurgulayan Kırkbeşoğlu, "Bilindiği gibi bizim sporumuz olimpik ve oldukça zor bir spor. Öyle ringe kolayca çıkılmıyor. Bir maç, iki maç, üç maç kazanmakla anca ringe ısınırsın. Boks çok ahlak ve disiplin gerektirir. Bir boksörün milli olması için kaç aşamadan geçtiğinin haddi hesabı yoktur. Maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen alın terimizle buralara gelmenin gururunu yaşıyoruz. Sporcuma destek veren başta Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç olmak üzere, Belediye Başkanımız Galip Vidinlioğlu'na ve GSİM İl Müdürü Reşat Asrak'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kastamonulu milli boksör, Uluslararası Boks Turnuvasına katılacak

Murat Can, İstanbul, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kastamonulu milli boksör, Uluslararası Boks Turnuvasına katılacak - Son Dakika Spor


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