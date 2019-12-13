Kastamonulu Recep dedeye 101'inci doğum günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonulu Recep dedeye 101'inci doğum günü kutlaması - Son Dakika

Kastamonulu Recep dedeye 101'inci doğum günü kutlaması

6 saat önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 101 yaşına giren Recep Şirin için doğum günü programı düzenlendi.

Kastamonulu Recep dedeye 101'inci doğum günü kutlaması, System.String[]

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 101 yaşına giren Recep Şirin için doğum günü programı düzenlendi.

Şirin, üzerinde "2. asırda 1. doğum günün kutlu olsun Recep amca" yazılı pastasını Kaymakam Melih Aydoğan ve Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ile kesti.

Şirin, doğum gününü kutlayan Aydoğan ve Civelek'e teşekkür etti.

Günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiğini dile getiren Şirin, uzun yaşamanın sırrının doğal beslenme ve bedenen çalışmak olduğunu söyledi.

Civelek ise Şirin'in doğum günü kutlamaktan mutluluk duyduklarına işaret ederek, "İnşallah Recep amcanın ikinci asrının ikinci yaş gününü de Suğla Yaylası'nda yapacağımız restoran kafede kutlarız." dedi.

Kastamonu, Aydoğan, Azdavay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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