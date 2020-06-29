Kastamonulu "Vefalı imamlar" İdlib'e 7 briket ev yaptıracak - Son Dakika

Kastamonulu "Vefalı imamlar" İdlib'e 7 briket ev yaptıracak

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan vefalı imamlar, Suriye'nin İdlib şehrinde 7 briket ev yaptırmak için harekete geçti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan vefalı imamlar, Suriye'nin İdlib şehrinde 7 briket ev yaptırmak için harekete geçti.

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İçişleri Bakanlığınca başlatılan İdlib Kampanyası'na Cide ilçesindeki imamlardan da destek geldi. Cide Kaymakamlığı bünyesinde korona virüs salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan vefalı imamlar, İdlib Kampanyasına destek olmak için kendi aralarında para toplamaya başladı. 7 briket ev yaptırmayı planlanan imamlar, kendi aralarında para toplamaya başladı. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide'nin vefalı imamlarının İdlib'de 4 adet briket ev yaptıracak tutarı kısa sürede kendi aralarında topladıklarını belirterek, şu anki hedefin ise 7 briket eve çıktığını söyledi. Kaymakam Açıkgöz, "Büyük bir insani dramın yaşandığı İdlib'de İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak briket ev kampanyasına, Cide halkı ve iş adamları ile biz de katılacağız" dedi.


Korona virüs salgını sürecinde Cide'de ihtiyaç sahibi veya iş yerlerini açamayan esnaflara 6 bin 500 adet gibi rekor düzeyde gıda kolisini dağıttıklarını hatırlatan Kaymakam Açıkgöz, "Bu yardım kolilerini nasıl temin etti isek inşallah bu kez de evsiz kalmış insanlara, ev yapımı konusunda tüm Türkiye'ye örnek olacağımızı düşünüyorum. Bu kapsamda çağrımıza ilk olarak Cide'nin vefalı imamlarından yanıt geldi. Pandemi sürecindeki çabaları ile birçok ilçeye örnek olan din görevlilerimiz, bizlerin çağrısı üzerine; birkaç saat içinde 24 bin TL'yi aralarında toplayarak 4 briket ev yapımı için katkıda bulunacak miktarı hazırladıklarını ilettiler. Üstelik yarın akşama kadar hedeflerinin 7 adet briket ev yapımına yetecek miktarı hazırlamak olduğunu dile getirdiler. İdlib'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hedefimiz, 50 bin briket ev yapmak. Bu evlerin 10 bin 762'si tamamlanmış durumda. Temmuz sonuna kadar 20 bin, kış gelmeden de 50 bin briket evi tamamlaması hedefleniyor. Bu yüzden bir adet briket ev bedeli 6 bin TL'dir. Yardımlarınız, Kastamonu Valiliği'ne oradan da İçişleri Bakanlığı Kampanya Hesabına toplu olarak aktarılacak olup öncelikle Cide Kaymakamlığının resmi hesabında toplanacaktır" dedi.


"Biz, dünya mazlumlarının sesi, mazluma uzanan yardım eliyiz" dedi.


Türkiye'nin dünya mazlumlarının sesi, mazluma uzananların yardım eli olduğunu vurgulayan Kaymakam Açıkgöz, "Mazlumların umudu Türkiye, İdlib'de, mazlumların sırtını yaslayacakları duvarlar örüyor. Yapımı devam eden briket evlere destek olmak için Cide Kaymakamlığı olarak biz de varız" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu, Suriye, İdlib, Cide, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonulu 'Vefalı imamlar' İdlib'e 7 briket ev yaptıracak - Son Dakika

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