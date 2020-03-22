Kastamonulular iki yıldır "geleneksel kızak yarışları"na hasret kaldı - Son Dakika
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Kastamonulular iki yıldır "geleneksel kızak yarışları"na hasret kaldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayanlar, düzenledikleri geleneksel kızak yarışlarına iki yıldır hasret kaldı.

Kastamonulular iki yıldır

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayanlar, düzenledikleri geleneksel kızak yarışlarına iki yıldır hasret kaldı.

İlçeye bağlı Sinan Mahallesi'nde 300 metre uzunluğundaki kızak pistinde her yıl şubat ayında düzenlenen kızak yarışları, festival havasında geçiyor.

Yeterli seviyede kar olmadığı için geçen yıl yapılamayan kızak yarışları, bu sene de karın yarışlara uygun olmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde kış mevsiminin genellikle uzun ve sert geçtiği söyledi.

Atalarının uzun kış günlerinde "kayık" ismini verdikleri kızaklarla yarışlar yaptığını, günümüze kadar gelen geleneği kendilerinin de sürdürdüğünü anlatan Çolak, "Yarışlar genelde şubat ayının ilk 15 gününde yapılır. Yarışta dereceye girenlere dönemin şartlarına göre boğa, koç ya da altın hediye edilir. Yarışlar büyük ilgi görür." dedi.

Son iki yıldır yarışları yapamamanın eksikliğini hissettiklerini belirten Çolak, "Geçen yıl yeterli kar yağmadı. Bu sene yağdı ama karın sulu olması gerekiyor. Sulu karın soğuk havada donması lazım. Bu seneki kar toz şeklindeydi, o nedenle işimize yaramadı. Bu yıl yarış 8 Şubat'ta olacaktı, iptal etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Çolak, yarışlarda genellikle erik ağacından yapılan kızakların kullanıldığını, kızaklara isim verdiklerini, herkesin kızağını özenle yağlayıp yarışın ardından temizleyip rutubet almayacağı bir yerde sakladığını anlattı.

"Yarışlar yapılacağı zaman her şeyi bırakır gelirdim"

Çocukluğundan bu yana yarışlara katılan 76 yaşındaki Ali Osman Dikmen, kızağının isminin "Yanımalaklı" olduğunu söyledi.

Kızakların "Fermansız", "Canlıca", "Cinibiz" gibi ilginç isimleri bulunduğunu belirten Dikmen, "Yarışlar yıllardan beri yapılır. Dedelerimiz, ustalarımız vardır burada yarışan. Yıllarca İstanbul'da çalıştım. O yıllarda çalışırken de yarışlar yapılacağı zaman her şeyi bırakır gelirdim. Çok iddialı yarışlar olurdu. Bu sene eksik kaldık." ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki Cemil Değirmenci ise "Gazi" isimli kızağına 15 yaşından beri bindiğini belirterek "Bu sene kar yağmadı. Yağsaydı, belediye başkanımız ödül olarak dana koymuştu." dedi.

Sedat Sever de festival yapılmadığı için üzgün olduklarını dile getirdi.

Edibe Şahin, Kastamonu, Ağlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:14 Kaynak: AA

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