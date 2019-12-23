Kastamonulular 'kastamonu pastırmasının' fiyatından memnun - Son Dakika
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Kastamonulular 'kastamonu pastırmasının' fiyatından memnun

6 saat önce

Kastamonulular 'Kastamonu pastırmasının' fiyatından memnunKASTAMONULULAR, Kastamonu pastırmasının lezzetli olduğu kadar fiyatının da ucuz olduğunu söyledi.

Kastamonulular 'Kastamonu pastırmasının' fiyatından memnun

KASTAMONULULAR, Kastamonu pastırmasının lezzetli olduğu kadar fiyatının da ucuz olduğunu söyledi.

Kastamonu ile Kayseri arasındaki pastırma rekabeti devam ediyor. Kastamonu'da pastırmacılık yapan Ahmet Kirişçioğlu, "Kastamonu pastırmasının kilosu 140 lira, kahvaltılık pastırmamız 140 lira, çimenli pastırma da 150 lira" dedi.

Kastamonu'da yaşayan öğrenci Serkan İnce ise "Kastamonu pastırması lezzettli olduğu kadar ucuz pastırmadır. Kayseri'nin adı Kastamonu'nun tadı vardır" diye konuştu.

Kent merkezinde Restaurant işletmecisi Cahit Kanbuoğlu da "Kastamonu pastırması lezettli ve kaliteli olduğundan dolayı ucuz; fakat değerinde fiyat değil. Biraz daha pahalı olması gerekiyor. Kastamonu esnafının gözünün tokluğundan bu fiyattan satışa sunuyorlar. Kayseri ve Kastamonu pastırmasını yana yana getirmek mümkün değil. Ad olarak yan yana gelir; ama lezzet olarak gelmez" ifadelerini kullandı.

Kastamonulular 'kastamonu pastırmasının' fiyatından memnun

Kastamonu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:15 Kaynak: DHA
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