Kastamonuspor 1966'da isim değişikliği yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor 1966 Futbol Kulübü'nün isim değişikliğini onaylayarak GMG Kastamonuspor olmasını kararlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:40 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor 1966 Futbol Kulübü'nün isim değişikliğini onaylayarak GMG Kastamonuspor olmasını kararlaştırdı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966'nın ismi iş adamı Cengiz Aygün'ün sahibi olduğu GMG (Gün Medya Grubu) Kastamonuspor olarak değiştirildi. İsim değişikliği Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesine de işlendi. Kulübün isminden 1966 ibaresi kaldırılarak GMG Kastamonuspor olması kararlaştırıldı.
(İHA)
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