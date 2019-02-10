Son Dakika Haberleri: Kastamonuspor 1966 - İnegölspor 0-1

Kastamonuspor 1966 - İnegölspor 0-1

1 saat önce

STAT: GaziHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Serkan Gülçer (xx), Salim Şanlıer (xx)KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (x)-, Mustafa (x), Abdulaziz (xx) (Dk. 81 Muhammed Haşim x), Şaban (xx), Soner (xx), Bulut (xx), Artun (xx), Batuhan (x) (Dk. 59 Abdurrahman), Yakup (xxx), Yasin (xx) (Dk.

Kastamonuspor 1966 - İnegölspor 0-1, System.String[]


STAT: Gazi

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Serkan Gülçer (xx), Salim Şanlıer (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (x)-, Mustafa (x), Abdulaziz (xx) (Dk. 81 Muhammed Haşim x), Şaban (xx), Soner (xx), Bulut (xx), Artun (xx), Batuhan (x) (Dk. 59  Abdurrahman), Yakup (xxx), Yasin (xx) (Dk. 78  Sinan x), Bahri Can (x)

İNEGÖLSPOR: Şener (xx)-, Gökhan (xx), Yaşar  (xx) (Dk. 83 Taner x), Cengiz (xx), Serhat  (xx), Emirhan  (xx), Osman (xx) (Dk. 90 Bora x), Enes (xx), Volkan (xx), Yasin (xx), Fatih (xx) (Dk. 72 Ahmet x)

GOLLER: Dk. 35 Emirhan (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Soner, Bahri Can (Kastamonuspor 1966) Yasin (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.

35'nci dakikada İnegölspor atağında Osman'ın pası ile kaleci Bekir ile karşı karşıya kalan Emirhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Karşılaşma İnegölspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:04 Kaynak: DHA

İnegölspor, Serkan, Kastamonuspor, Spor
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