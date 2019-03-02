Son Dakika Haberleri: Kastamonuspor 1966 - Niğde Anadolu Fk: 1-0

Kastamonuspor 1966 - Niğde Anadolu Fk: 1-0

28 dakika önce

STAT: GaziHAKEMLER: Alper Oran (xx), Hidayet Zeybek (xx), Arif Dilmeç (xx)KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xx) (Dk. 79 Ayhan x), Erkan (xx), Muhammed Haşim (xx) (Dk. 90 Ozan x), Şaban (xx), Soner (xx), Kemal (xx), Bulut, (xx), Artun (xx) (Dk.

Kastamonuspor 1966 - Niğde Anadolu Fk: 1-0, System.String[]


STAT: Gazi

HAKEMLER: Alper Oran (xx), Hidayet Zeybek (xx), Arif Dilmeç (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xx) (Dk. 79 Ayhan x), Erkan (xx), Muhammed Haşim (xx) (Dk. 90 Ozan x), Şaban (xx), Soner (xx), Kemal (xx), Bulut, (xx), Artun (xx) (Dk. 71 Sinan x), Bahri Can (xxx)

NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ: Ali (x), Seydi (xx), Yusuf (xx), İsmail (xx), Süleyman (xx) (Dk. 62  Fatih x), Egehan (xx), İzlem (xx) (Dk. 68 Olcay x), Musa (xx), Alper (xx) (Dk. 79 Enis x), Berkay (xx), Hamit (xx)

GOLLER: Dk. 63 Muhammed Haşim (Kastamonuspor 1966)

SARI KARTLAR: Soner (Kastamonuspor 1966) - Alper, Hamit (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

63'üncü dakikada Kastamonuspor 1966'dan Abdulaziz ceza sahası içersinde Muhammed Haşim'e pas verdi. Kaleci ile karşı kaşıya kalan Muhammed Haşim topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma Kastamonuspor 1966'nın 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:43 Kaynak: DHA

Niğde, Kastamonuspor, Spor
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