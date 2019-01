Kastamonuspor 1966 Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonu'yu temsil eden Kastamonuspor 1966'da gerçekleşen olağan kongrede Erkan Ahmet Özcan, başkan olarak seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonu'yu temsil eden Kastamonuspor 1966'da gerçekleşen olağan kongrede Erkan Ahmet Özcan, başkan olarak seçildi.



Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Kastamonuspor 1966, ilk başkanı Mahir Altıkulaç ile başlayan yolculukta Metehan Babaş ve Salim Arpacıoğlu'nun ardından dördüncü başkanını seçti. Kongreye Çatalzeytinli iş adamı ve menajer Erkan Ahmet Özcan ile ekibi tek liste olarak girdi.



Babaş: "Kastamonuspor'u siyasete alet etmek isteyenlere imkan vermeyin"



Kastamonuspor 1966'nın kurulduğu günden bu güne kadar büyük başarılar elde ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Şu anda 2. Lig'de başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Ama biz 1. Lig'e çıkalım hatta Süper Lig'e çıkalım diyoruz. Hiç kimseden bir eksiğimiz yok. Sadece biraz daha motive olmamız, biraz bu konudaki lobimizi güçlendirmemiz ve birbirimize inanmamız lazım. Taraftarından yöneticisine, teknik direktöründen futbolcusuna kadar herkesin birbirine inanması ve güvenmesi lazım. Başarı kolay gelmiyor. Birlik, beraberlik ve inanma ile oluyor. Kastamonuspor 1966 üzerinden siyaset yapmayalım, yapanlara da prim vermeyelim arkadaşlar. Bu gönül işi, sevda işi, bu topraklarda yaşayanların işi. O nedenle özellikle değerli Kastamonuspor taraftarımızdan, Kastamonuspor'u sevenlerden, Kastamonuluyum diyenlerden ricam budur" dedi.



"Buralar fedakarlık isteyen, cesaret isteyen ve Kastamonu sevdası olan adamların işidir"



Taraftarın ve kamuoyunun Kastamonuspor'a vereceği desteğin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Babaş, "Başkan ne kadar güçlü, ne kadar haşmetli, ne kadar iyi olursa Kastamonuspor, Süper Lig'e kısa sürede yükselir. Her zaman söylediğim gibi bizim kimden eksiğimiz var ki? Bölgenin en güçlü ili biziz. Kimse bunu inkar edemez. Biz her şeyimizle Kastamonu'muzu ileriye taşımak zorundayız. Bunun için buralara geldik. Korkak adam işi değil bu iş. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyenin işi değil bunlar. Buralar fedakarlık isteyen, cesaret isteyen ve Kastamonu sevdası olan adamları işidir. Bundan sonrada Kastamonuspor ile ilgili her türlü faaliyeti gerçekleştirmek için kulübün yanında ve ardındayım. Tabii ki bir takım sorunlar oluyor. Bazı maddi zorluklar çekilebiliyor ama Kastamonu bunu aşacak güçtedir, kuvvettedir ve kudrettedir. Onun için biz yılmıyoruz, dönmüyoruz. Yolumuza hep birlikte devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde alt yapıya çok büyük önem vermemizi sağlayacağım. Bu işin kaynağı burada. Öncelikle bölgemizdeki gençleri bu işe tutunduracağız. Yani temeli olacak. Temeli olmadan bir binayı inşa ederseniz, çok ömrü olmuyor. Zor ayakta duruyor. Onun için temele çok önem vermemiz lazım. Yine amatör sporlara çok daha fazla destek ve katkı vereceğim. Çünkü bu konu çok önemli. Kastamonuspor ile ilgili çok güzel bir sisteme geçmemiz lazım. Allah'a şükür her şeyimiz var" şeklinde konuştu.



Keloğlu: "Amatör takımların birçoğu faaliyetlere katılamıyor"



Çok fedakarlık isteyen bir branşın ve aktivitenin genel temel işleyicileri olduklarını belirten Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, "Başkanımızın göreve geldiğinden bu güne kadar Kastamonuspor için yaptıklarını biliyoruz. Yönetimde görev alan iş adamlarımızın da Kastamonuspor için emek verdikleri kesin. Amatör spor kulüplerinin güçlendirilmesi, amatör kulüplerin desteklenmesi üst yapıda faal olacak olan yapının güçlü olması demektir. İlimizde kurulan amatör takımların birçoğu faaliyetlere katılamıyor. Bunun en büyük nedenleri de il ve ilçelerde mevcut kaymakam veya belediye başkanlarımızın spora olan ilgisinin az olması. Bu konuda şikayetçiyiz. Bir amatör kulübün yürüyebilmesi için oradaki esnafımızın, belediye başkanımızın, kaymakamların belli desteğine ihtiyaç var. Bundan sonra amatör liglerde mücadele eden takımlarımıza verilen desteğin yanında Kastamonuspor yönetim kurulumuzun da elde edeceği başarılarla daha organize destek vermesi neticesinde 4-5 sene sonra kendi öz oyuncularımızı Kastamonuspor'da göreceğiz" diye konuştu.



Özcan: "Alt yapıda fazla bir gelişim gösterememişiz"



Kastamonuspor 1966'nın dördüncü başkanı seçilen Erkan Ahmet Özcan ise yaptığı konuşmada Kastamonuspor'un çok güzel yerlere geldiğini ifade ederek, "5 yıl önce Amatör Lig'deydik. Bugün ise TFF 2. Lig'de. Önemli, ciddi rakiplerin oynamaktan çekindiği bir kulübüz. Ama ne yazık ki alt yapıda fazla bir gelişim gösterememişiz. Bunun üzerine gideceğiz. Artık futbolcu alan, futbolcu yollayan kulüp değil, futbolcu yetiştiren ve satan bir kulüp haline geleceğiz. Bunun için de gerekli girişimleri yapacağız. İlk çalışmalarımızı alt yapı üzerine yoğunlaştıracağız. Bu sene çok iyi bir noktadayız; 5'inci sıradayız. Play-off iddiamız çok güçlü bir şekilde devam ediyor, şampiyonluk iddiamız var. Önümüzde bir transfer yasağı var. Sancaktepe maçından önce bu yasağı çözeceğiz ve yola koyulacağız. Ama fazla takviye yapma gibi bir düşüncemiz yok. Zaten iyi bir takımımız var. Gerekli noktalara üç yada dört takviyeyle ligi tamamlayacağız. Maalesef Kastamonu'da Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü siyasete alet ediliyor. Kastamonuspor'u siyasi malzeme yapmayın. Memleket meselesi yapın. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve ben bu konuda herkese eşit uzaklıkta ve eşit yakınlıktayız. Amatör spor kulüplerine yardımcı olacağız. Seneye U21 takımları Süper Lig'den ve 1. Lig'den kaldırılacak. Biz U21 takımıyla mücadele edemeyeceğiz. Yaş itibariyle görevi biten arkadaşlarımızı amatör spor kulüplerine yönlendireceğiz ve burada gelişimlerini takip edip A Takım'a kazandırmak için takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

