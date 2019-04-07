Kastamonuspor 1966 - Utaş Uşakspor: 2-1

STAT: GaziHAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Muhammet Yumak (xx), Cemal Alpay (xx)KASTAMONUSPOR 1966: Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xxx) (Dk. 80 Ozan x ), Erkan (xx), Şaban (xx), Soner (xx), Kemal (xx), Bulut (xx), Artun (xxx), Yasin (xx) (Dk.





STAT: Gazi



HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Muhammet Yumak (xx), Cemal Alpay (xx)



KASTAMONUSPOR 1966: Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xxx) (Dk. 80 Ozan x ), Erkan (xx), Şaban (xx), Soner (xx), Kemal (xx), Bulut (xx), Artun (xxx), Yasin (xx) (Dk. 66 Muhammed Haşim x), Bahri Can (xx)



UTAŞ UŞAKSPOR: Ogün (x), Ahmet (xx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Kerem (xx) (Dk.64 Rıdvan x ), Murat (xx), Oğuzhan Kayar (xx), Mete (xx), Özgen (xx) (Dk. 82 Levent x ),Tayfun (xx), Nuri (xx), Semih(xx)



GOLLER: Dk. 2 Abdulaziz Dk. 36 Artun (Kastamonuspor 1966) Dk. 22 Nuri (Utaş Uşakspor)



SARI KARTLAR: Semih (Utaş Uşakspor)



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Utaş Uşakspor'u 2-1 mağlup etti.



2'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında, Erkan'ın ara pası ile Abdülaziz Solmaz sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0



22'nci dakikada Utaş Uşakspor atağında, Özgen'in ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte Nuri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1



36'ncı dakikada Kastamonuspor 1966 atağında, Soner'in ceza yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Ogün'den döndü. Dönen topu Artun tamamladı. 2-1



Karşılaşma ev sahibi Kastamonuspor 1966'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.





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