Son Dakika Haberleri: Kastamonuspor 1966 - Utaş Uşakspor: 2-1

Kastamonuspor 1966 - Utaş Uşakspor: 2-1

1 saat önce

STAT: GaziHAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Muhammet Yumak (xx), Cemal Alpay (xx)KASTAMONUSPOR 1966: Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xxx) (Dk. 80 Ozan x ), Erkan (xx), Şaban (xx), Soner (xx), Kemal (xx), Bulut (xx), Artun (xxx), Yasin (xx) (Dk.

Kastamonuspor 1966 - Utaş Uşakspor: 2-1, System.String[]


STAT: Gazi

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Muhammet Yumak (xx), Cemal Alpay  (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Birkan (xx), Mustafa (xx), Abdulaziz (xxx) (Dk. 80  Ozan x ), Erkan (xx), Şaban (xx), Soner (xx), Kemal (xx), Bulut (xx), Artun  (xxx), Yasin (xx) (Dk. 66 Muhammed Haşim x), Bahri Can (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ogün (x), Ahmet (xx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Kerem (xx) (Dk.64 Rıdvan x ), Murat (xx), Oğuzhan Kayar (xx), Mete (xx), Özgen (xx) (Dk. 82 Levent x ),Tayfun (xx), Nuri (xx), Semih(xx)

GOLLER: Dk. 2 Abdulaziz Dk. 36 Artun (Kastamonuspor 1966) Dk. 22 Nuri  (Utaş Uşakspor)

SARI KARTLAR: Semih (Utaş Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Utaş Uşakspor'u  2-1 mağlup etti.

2'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında, Erkan'ın ara pası ile Abdülaziz Solmaz sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu.1-0

22'nci dakikada Utaş Uşakspor atağında, Özgen'in ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte Nuri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

36'ncı dakikada Kastamonuspor 1966 atağında, Soner'in ceza yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Ogün'den döndü. Dönen topu Artun tamamladı. 2-1

Karşılaşma ev sahibi Kastamonuspor 1966'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:16 Kaynak: DHA

Muhammet Yumak, Uşakspor, Kastamonuspor, Spor
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