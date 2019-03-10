Son Dakika Haberleri: Kastamonuspor 1966 - Yılport Samsunspor: 1-0

Kastamonuspor 1966 - Yılport Samsunspor: 1-0

1 saat önce

STAT: GaziHAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Hakan Betaş (xx)KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx)-, Mustafa (xx), Abdulaziz (xx) (Dk. 73 Yasin x), Erkan (xx), Muhammed Haşim (xxx) (Dk. 81 Abdurrahman x), Şaban (xx), Soner (xx), Kemal (xx),Bulut (xx), Artun (xx) (Dk.

Kastamonuspor 1966 - Yılport Samsunspor: 1-0, System.String[]


STAT: Gazi

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Hakan Betaş (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Muhammed Birkan (xx)-, Mustafa (xx), Abdulaziz (xx) (Dk. 73 Yasin x), Erkan (xx), Muhammed Haşim (xxx) (Dk. 81 Abdurrahman x), Şaban (xx), Soner (xx), Kemal (xx),Bulut (xx), Artun (xx) (Dk. 86 Sinan x), Bahri Can (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (x)-, Savaş (xx) (Dk. 70  Onur x), Oğuz (xx), İlyas (xx) (Dk. 61  Yılmaz x), Abdulkadir (xx), Erhan (xx) (Dk. 57 Samet x), Nuri (xx), Cenk (xx), Canberk (xx), Enes (xx), Bahattin (xx)

GOLLER: Dk. 45 Muhammed Haşim (Kastamonuspor 1966)

SARI KARTLAR: Mustafa, Erkan, Muhammed Haşim, Bulut (Kastamonuspor 1966) - Canberk, Oğuz, Cenk (Yılport Samsunspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 1-0  mağlup etti.

45'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında, Erkan topu sağdan ceza sahasına ortaladı. Muhammed Haşim'in güzel kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşma ev sahibi takım Kastamonuspor 1966'nın 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:09 Kaynak: DHA

Samsunspor, Ferhan Kestanlıoğlu, Kastamonuspor, Spor
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