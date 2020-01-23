Kastamonuspor'a 21 yaşında başkan - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonuspor'a 21 yaşında başkan - Son Dakika Spor

Kastamonuspor'a 21 yaşında başkan

6 saat önce

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden GMG Kastamonuspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa 21 yaşındaki Enes Ege Aygün seçildi.

Kastamonuspor'a 21 yaşında başkan, System.String[]

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden GMG Kastamonuspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa 21 yaşındaki Enes Ege Aygün seçildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 19 haftada topladığı 37 puan ile 3'üncü sırada yer alan GMG Kastamonuspor'da başkan Erkan Özcan, geçtiğimiz hafta görevinden istifa etti. Bunun üzerine yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulübün İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Kastamonuspor Onursal Başkanı ve iş insanı Cengiz Aygün'ün oğlu Enes Ege Aygün aday oldu. Tek liste halinde gidilen seçimde Enes Ege Aygün, kulüp başkanlığına seçildi. Genç başkan Aygün, yaptığı açıklamada hem mali tabloyu düzelteceklerini hem de 1'inci Lig'e yükselebilmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonuspor, Erkan Özcan, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi
Son Dakika: PFDK, Vedat Muriç'e ceza vermedi Muğla'da deniz çekildi! Depremle alakası var mı? Fenerbahçe'den limit artırımı ve Vedat Muriç açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonuspor'a 21 yaşında başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]