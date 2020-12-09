Kastamonuspor'da 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
09.12.2020 14:50
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 14'ü futbolcu, 1'i teknik heyet, 5'i kulüp personeli olmak üzere 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 14'ü futbolcu, 1'i teknik heyet, 5'i kulüp personeli olmak üzere 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
GMG Kastamonuspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "9 Aralık Çarşamba günü Eyüpspor ile oynayacağımız mücadele öncesi teknik heyetimize, futbolcularımıza ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde futbolcularımızdan 14, teknik heyetimizden 1 ve çalışmalarımızdan 5 kişinin sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 20 kişinin tedavi ve izolasyon süresi başlamış olup, gerekli önlemler alınmıştır" denildi.
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