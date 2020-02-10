Kastamonuspor'da EHF Kupası çeyrek final sevinci - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonuspor'da EHF Kupası çeyrek final sevinci - Son Dakika Spor

Kastamonuspor'da EHF Kupası çeyrek final sevinci

6 saat önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda keyifler yerinde.

Kastamonuspor'da EHF Kupası çeyrek final sevinci, System.String[]

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda keyifler yerinde.

Gruptaki ilk iki maçında Macaristan'dan Schaeffler ve Almanya'nın Thüringer ekiplerine karşı sahadan mağlup ayrılan Kastamonu ekibi, üçüncü ve dördüncü maçlarında ise Çekya temsilcisi Banik Most'a karşı galip geldi. Beşinci maçında deplasmanda Schaeffler'i yenerek üçüncü galibiyetini alan Kastamonu Belediyespor, böylece grup maçlarını 3 galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçların ardından Thüringer 12 puanla A Grubu'nun lideri, Kastamonu Belediyespor da 6 puanla ikinci olarak çeyrek finale çıktı.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeyrek finale çıkarak önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Takımda keyiflerin yerinde olduğunu belirten Günal, "Çeyrek finale çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele ile gruptan çıkmayı başardılar." dedi.

Avrupa maçlarına kısa bir süreliğine ara vereceklerini dile getiren Günal, "29 Şubat'ta çeyrek final maçımız var ama o zamana kadar Türkiye ligi ve Türkiye Kupası maçlarımız var. Çarşamba günü lig ikincisi Yalıkavak ile oynayacağız. Şu anda Türkiye ligine odaklanmak zorundayız. Bu maçı alıp ligde galibiyetlerimize bir yenisini daha eklemek istiyoruz." diye konuştu.

Atatürk Spor Salonu'nda hazırlıklara devam ettiklerini kaydeden Günal, kendilerine güvenerek destek olan herkese teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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