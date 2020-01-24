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Kastamonuspor'un 21 yaşındaki başkanı; Enes Aygün
6 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 19 haftada topladığı 37 puan ile 3'üncü sırada yer alan GMG Kastamonuspor'da başkan Erkan Özcan, geçtiğimiz hafta görevinden istifa etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 19 haftada topladığı 37 puan ile 3'üncü sırada yer alan GMG Kastamonuspor'da başkan Erkan Özcan, geçtiğimiz hafta görevinden istifa etti. Bunun üzerine yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Kulübün İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Kastamonuspor Onursal Başkanı ve iş insanı Cengiz Aygün'ün oğlu Enes Ege Aygün aday oldu.
Tek liste halinde gidilen seçimde Enes Ege Aygün, kulüp başkanlığına seçildi. Genç başkan Aygün, yaptığı açıklamada hem mali tabloyu düzelteceklerini hem de 1'inci Lig'e yükselebilmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:11
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