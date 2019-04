- Kastamonusporlu futbolculardan uyarı: "Maddi sorunlarımızı çözün"KASTAMONU - TFF 1. Lig'e çıkma yolunda liderle arasında sadece üç puan fark bulunan Kastamonuspor 1966'da futbolcular, düzenledikleri basın toplantısı ile maddi sorunlarının çözülmesini istediklerini söyleyerek daha ciddi tedbirler almak zorunda kalabilecekleri uyarısında bulundular.Kastamonuspor 1966 Futbol Takımı oyuncuları, düzenledikleri basın toplantısıyla maddi sorunlarının çözülmesi noktasında uyarıda bulundu. Futbolcular, kulübün şampiyonluk yolunda hızla ilerlediğini hatırlatarak maddi sorunlarının olduğunu ve bunun çözülmesini istedi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden kulübün oyuncuları, ligin bitimine 5 hafta kala düzenledikleri toplantıda bir süredir maaş alamadıklarını ve bunu kendi aralarında çözmeye çalıştıklarını ancak artık çıkar yol bulamadıklarını iddia ettiler. Futbolcular, şehrin ileri gelenlerinin kendilerine sahip çıkmadığını ve maddi sorunlarının çözülmesini talep etti. Solmaz : "Şehrin önde gelenleri tarafından yalnız bırakıldığımızı düşünüyorum"Şehrin önde gelenleri tarafından yalnız bırakıldıklarını düşündüğünü söyleyen İkinci Kaptan Abdülaziz Solmaz, "Takım kaptanları ve takım büyükleri olarak tüm takım adına, hocalar ve yönetim adına da konuşuyoruz. Geldiğimiz noktada şampiyonluğa oynuyoruz ve şehir olarak kendimizi çok yalnız hissettiğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle de bu konuşmayı yapma gereği duyduk. Kastamonu şehrinin bu zamana kadar futbolda yakaladığı en büyük başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum. 1'inci Lig'e çıkmaya çok az kaldı, aramızda sadece 3 puan var. Bu işi iyi tarafı. Bir de bunun arka tarafı var. Arka tarafında taraftarı bir yana bırakıyorum şehir olarak yalnız bırakıldığımızı düşünüyorum. Bu süreçte bize destek vermelerini istiyorum. Kastamonu başarıya gittiği zaman bunda bütün Kastamonu halkının ve bütün Kastamonu büyüklerinin payı olacaktır. Onları yanımızda görmek istiyoruz inşallah bu süreçten sonra bizi yalnız bırakmazlar. Hem maddi hem manevi yanımızda olsunlar. Yaşadığımız bazı sorunlar var, bunu kendi içimizde, ailemizde çözmeye çalışıyoruz ama biz de bir yere kadar gidebiliyoruz" dedi."Maaşlarımızla ilgili sıkıntılarımız var, bunların çözülmesini istiyoruz"Kulübün maddi sıkıntılar içerisinde olduğunu belirten Solmaz, "Kendi içimizde bir yere kadar çözebiliyoruz. Herkesin ihtiyaçları var, herkes evine ekmek getirmeye çalışıyor. Önemli bir yerdeyiz. Zirveyi de yakalamış durumdayız. İdmana çıkmama gibi bir tepki olacağını düşünmüyorum bu işi buraya kadar getirdik, dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Tabi yarın neler gösterecek şu an öngörmek çok mantıklı değil. Şampiyonluğun en büyük adayıyız, onur mücadelesi veriyoruz. Şehrin büyüklerinin yanımızda olmasını istiyoruz. Maaşlarla ilgili bir sıkıntı var. Bunu çözmelerini istiyoruz. Çok büyük problem olarak yansıtmayı doğru bulmuyorum. Eğer o noktaya gelirsek zaten gerekli şeyleri daha net şekilde söyleyeceğiz" diye konuştu."İnşallah bu süreç belli bir sorun aşamasına gelmeden son bulur"Büyük bir aile olduklarını vurgulayan Solmaz, "Bir yere kadar sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz, birbirimize yardımcı oluyoruz. Hepimiz ağabey, kardeş ilişkisi içindeyiz. Maddi sorunlar bazı insanların morallerini bozabilir. Belki biz tecrübeli insanları etkilemeyebilir ama aramızda genç arkadaşlarımız var onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz sıkıntıları asla sahaya yansıtmıyoruz. Bunu da aldığımız sonuçlarla gösteriyoruz. Her ne olursa olsun biz bunu asla sahaya yansıtmayacağız. Sahaya adımımızı attığımız andan bitiş düdüğüne kadar alnımızın terini son damlasına kadar akıtacağız. Sorunların çözülmesi için de bu bir ön görüşmeydi. Yarın süreç bizi nereye götürecek bunu çok daha net göreceğiz. İnşallah süreç belli bir sorun aşamasına gelmeden son bulacaktır" açıklamasında bulundu. Bekir Sevgi : "Şampiyonluk mücadelesi veren kulübümüze ve bizlere ne olur sahip çıkın"Takım Kaptanı Bekir Sevgi, şampiyonluğa 5 maçlarının kaldığını hatırlatarak, "Bu yola çıkarken şampiyonluk için çıktık. Buraya kadar futbolcu, teknik ekip, masör, malzemeci ve yönetim olarak geldik. Bu saatten sonra şehrin büyüklerini, yeni seçilen belediye başkanımızı, valimizi ve şehrin önde gelen iş adamlarını maddi manevi, en çok da maddi olarak destek vermelerini bekliyoruz. Bu zamana kadar hiçbir şeyi yansıtmadan buraya kadar geldik. Her şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bu kulüpte çok büyük problemler var. Ama çok güçlü bir aile olduğumuz için bunları hiçbir zaman dışarıya yansıtmadık. Buradan büyüklere sesleniyorum ne olur bu kulübe sahip çıkın. Bizlerle beraber şehir de kazanacak. Biz gerçekten karakterli futbolcular ve iyi bir aile olduğumuz için şu anda özelimizi kimseyle paylaşmayacağız. Çok büyük sıkıntılar var ama özelimizi paylaşmayacağız. Olaylar belki daha ileriye de gidebilir, gitmemesi için bugün bu konuşmayı gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin büyükleri iletişime geçtiği zaman gerekeni duyacaklardır. Biz şu anda bu konuşmada bunun dışında bir şey anlatmayı doğru bulmuyoruz. Bu bizim futbol ahlakımıza ve ailemize yakışmaz" ifadelerini kullandı. Mustafa Çakır : "Şehrin önde gelenlerinden de destek istiyoruz"Futbolculardan Mustafa Çakır da saha içinde sonuna kadar mücadele ettiklerini ifade ederek, "Kastamonu taraftarı da her maçta bizim arkamızdalar. Taraftar, takım görevini yapıyor. Kastamonu'ya gönül vermiş ağabeylerimizden, iş hayatından siyasetten, her sektörden destek almak istiyoruz. Biz şampiyon olursak onlar da bizimle beraber mutlu olacak, sevinecek. Takım olarak saha içinde bizden bekleneni sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz ve yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah onlar da bu açıklamaları izledikten sonra güzel gelişmelerle bize gelirler" şeklinde konuştu.Yasin Yener: "Kastamonuluların bir üst ligi hak ettiğini düşünüyorum"Takımda herkesin şampiyonluğa inandığını belirten futbolculardan Yasin Yener, "Ama sadece bizler inanıyoruz. Sporun dini, dili, ırkı olmadığını düşünüyorum. Hepimiz aynı çatı altında tek bir başarı için mücadele ediyoruz. İlçe takımlarının Süper Lig'de oynadığı bu ortamda, Dünya'nın her yerinde olan Kastamonuluların da bir üst ligi hak ettiğini düşünüyorum. Biz bunun için çabalıyoruz ama gerekli desteği görmediğimizi düşünüyoruz. İş adamlarını, önemli insanları maddi manevi göreve çağırıyoruz. Bize destek olsunlar. Rakiplerimiz hem siyasi hem maddi hem manevi olarak çok büyük destek alıyorlar. Bizden 3-4 adım öndeler. Biz onlarla savaşıyoruz. Onlar kadar olmasa da onların yarısı kadar destek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Faruk Öcal : "Şampiyonluğa giden yolda son 5 haftada en güçlü adaylardan biriyiz"Takımda bugüne kadarki aile ortamının daha önce yakalanmadığını söyleyen futbolculardan Faruk Öcal, "Önceki senelerde de burada şampiyonluğa oynayan takımlar kuruldu. Böyle bir aile ortamı bugüne kadar yakalanmadı. Çok büyük bir başarı var. Şampiyonluğa giden yolda son 5 haftada en güçlü adaylardan biriyiz. Biz kendi içimizde aile olarak bugüne kadar yapmamız gereken fedakarlıkları yaptık. Şehrin ileri gelenlerinden yardım ve desteklerini bekliyoruz. Taraftarımız stadı doldurarak gereken desteği gösteriyor. Bizi zorlu süreçte yalnız bırakmasınlar desteklerini hissettirsinler. Biz zaten elimizden geleni yapıyoruz" dedi.