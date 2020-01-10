Kasten adam öldürme cezasından aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kasten adam öldürme cezasından aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Kasten adam öldürme cezasından aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Burdur'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kasten adam öldürme cezasından aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Burdur'da kasten adam öldürme suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak ilçesi Ürkütlü köyü nüfusuna kayıtlı olan ve hakkında "Kasten Adam Öldürme" suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. A.K. sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BURDUR

Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
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