Kasten adam öldürme dahil 4 ayrı suçtan aranması olan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kasten adam öldürme dahil 4 ayrı suçtan aranması olan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'kasten adam öldürmek' suçu başta olmak üzere, 4 ayrı suçtan 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli, sanayi sitesinde yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'kasten adam öldürmek' suçu başta olmak üzere, 4 ayrı suçtan 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli, sanayi sitesinde yakalandı.

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Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan 4 ay 5 gün, 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma' suçundan 2 yıl, 'ruhsatsız ateşli silahlar mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıl 6 ay, 'kasten öldürme' suçundan 6 yıl olmak üzere toplamda 9 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan A.D., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Manavgat Sanayi Sitesinde yakalandı.


A.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kasten adam öldürme dahil 4 ayrı suçtan aranması olan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika

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