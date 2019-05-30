Son Dakika Haberleri: Kasten adam öldürme suçundan aranan kişi yakalandı
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Kasten adam öldürme suçundan aranan kişi yakalandı

5 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kasten adam öldürme suçundan aranan kişi yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Göksun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karaömer Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükkızılcık Mahallesi'nde çalışma başlattı.
Ekipler kasten adam öldürme suçundan aranan Mehmet K'yi yakınlarının evinde gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:34 Kaynak: AA
Büyükkızılcık, Kahramanmaraş, Jandarma, Göksun, Güncel
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