Kasten adam öldürme suçundan aranan kişi yakalandı
5 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:34 Kaynak: AA
'ın Göksun
ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Göksun İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Karaömer Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükkızılcık
Mahallesi'nde çalışma başlattı.
Ekipler kasten adam öldürme suçundan aranan Mehmet K
'yi yakınlarının evinde gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi cezaevine gönderildi.
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