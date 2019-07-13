Kasten adam öldürmeye teşebbüse 3 tutuklama

Siirt
'te, kasten adam öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin tesisi ve suçlular ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında, 6 Temmuz'da Aydınlar
Caddesi'nde "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri tespit edilen H.Ö, Ş.A. ve H.Y. olayda kullanılan suç aletiyle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.