Son Dakika Haberleri: Kasten adam öldürmeye teşebbüse 3 tutuklama
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Kasten adam öldürmeye teşebbüse 3 tutuklama

5 saat önce

Siirt'te, kasten adam öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kasten adam öldürmeye teşebbüse 3 tutuklama, System.String[]
Siirt'te, kasten adam öldürmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin tesisi ve suçlular ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında, 6 Temmuz'da Aydınlar Caddesi'nde "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri tespit edilen H.Ö, Ş.A. ve H.Y. olayda kullanılan suç aletiyle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:45 Kaynak: AA
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