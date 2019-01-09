Kasten Adam Yaralama Şüphelisi Yakalandı
42 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 'Kasten adam yaralamaya tam teşebbüs' suçundan araması bulunan bir kişi yakalandı.
Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 'Kasten adam yaralamaya tam teşebbüs' suçundan araması bulunan bir kişi yakalandı.
Osmaneli ilçe merkezinde 2015 yılında kasten adam yaralamaya tam teşebbüs suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan H.O.'nun ilçede olduğunu öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonuncunda şahıs takibe alındı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek Bilecik M tipi cezaevine gönderildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:27 Kaynak: İHA
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