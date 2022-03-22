'Kasten öldürme'den aranan 7 şüpheli, silah ve palalarla yakalandı - Son Dakika
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'Kasten öldürme'den aranan 7 şüpheli, silah ve palalarla yakalandı

22.03.2022 19:45
'Kasten öldürme'den aranan 7 şüpheli, silah ve palalarla yakalandı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli, gözaltına alındı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında tabanca, kurusıkı tabanca ve palalar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 'kasten öldürme' olayı ile ilgili çalışma yürüttü. Bu kapsamda olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenirken, aranan 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 pala ve 2 çakı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


'Kasten öldürme'den aranan 7 şüpheli, silah ve palalarla yakalandı
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İpekyolu, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kasten öldürme'den aranan 7 şüpheli, silah ve palalarla yakalandı - Son Dakika


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