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Son Dakika 3. Sayfa 'Kasten öldürme'den aranan suç makinesi yakalandı

'Kasten öldürme'den aranan suç makinesi yakalandı

45 dakika önce

Eskişehir'de, kasten öldürme suçundan aranan ve toplamda 57 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

'Kasten öldürme'den aranan suç makinesi yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, kasten öldürme suçundan aranan ve toplamda 57 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ekim Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'Kasten Öldürme' suçundan aranan Onur D. (32) olduğu belirlendi. TEM ekiplerince yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Şüphelinin 'Yağma, Dolandırıcılık, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Hakaret, Silahla Tehdit ve Uyuşturucu Kullanmak' gibi çeşitli suçlardan toplamda 57 adet suç kaydı olduğu da öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
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