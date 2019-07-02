'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı
9 dakika önce
SİİRT'in Tillo ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan B.A., jandarma tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:14 Kaynak: DHA
SİİRT'in Tillo
ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan B.A., jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Tillo ilçesinde 2008'de çıkan silahlı çatışmayla ilgili 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası olan B.A.'nın Akkaya köyüne geleceği bilgisini edinince geçti. Ekipler, düzenledikleri yol kontrol uygulamasında şüpheli B.A.'yı yakaladı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Siirt
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