Son Dakika Haberleri: 'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı
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'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı

9 dakika önce

SİİRT'in Tillo ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan B.A., jandarma tarafından yakalandı.

'Kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı, System.String[]
SİİRT'in Tillo ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıldır aranan B.A., jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tillo ilçesinde 2008'de çıkan silahlı çatışmayla ilgili 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası olan B.A.'nın Akkaya köyüne geleceği bilgisini edinince geçti. Ekipler, düzenledikleri yol kontrol uygulamasında şüpheli B.A.'yı yakaladı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 


- Siirt
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:14 Kaynak: DHA
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