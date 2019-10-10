Son Dakika Haberleri: Kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

Kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

57 dakika önce

Eskişehir'de, kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs TEM ekiplerince yakalandı.

Kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan şahıs TEM ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Baharyeli Sokak'ta 6 Ekim Pazar günü saat 16.45 sıralarında 26 ABK 988 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahsın kaçması üzerine, şüpheli aracın önü kesilerek durduruldu. TEM ekiplerince yapılan kontrollerde, şoför koltuğunda oturan Satılmış K. isimli şahsın Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kasten öldürme suçundan 2 yıldır arandığı ve toplamda 19 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince şüpheli gözaltına alındı.


Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Yenidoğan Mahallesi, TEM Otoyolu, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
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