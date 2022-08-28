Ekiplerce pasaportu incelenen I.H.D'nin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın yırtık ve fotoğrafın kendisine ait olduğu tespit edildi.

Şüphelinin Polonya adli makamlarınca iadesi amacıyla kırmızı bültenle arandığı, Edirne- Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı yoluyla ülkeye giriş yaptığı ve A.Z.M. (24) ile iletişimde olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bulgaristan, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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