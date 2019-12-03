Son Dakika Haberleri: "Kasten öldürme"ye 15 yıl hapis
Son Dakika Güncel 'Kasten öldürme'ye 15 yıl hapis - Son Dakika

"Kasten öldürme"ye 15 yıl hapis

6 saat önce

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi, eski kız arkadaşının sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi, eski kız arkadaşının sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Bilal Daldal, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme Daldal'ın ateşli silah kullanarak "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, sanığın "haksız tahrik" altında suçu işlediğinden cezasını 18 yıla indirdi.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, cezayı 15 yıla düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, S.Ü. ile Bilal Daldal'ın uzun süredir sevgili oldukları, S.Ü'nün sanık Daldal'dan ayrılarak maktul Cemil Ceylan ile görüşmeye başladığı, bu sırada sanığın sosyal medya hesabından S.Ü. ile fotoğraflarını paylaştığı kaydedilmişti.

Bahçelievler'de 21 Şubat 2018'de maktul Ceylan ile sanık Daldal'ın sokakta karşılaştıkları, çıkan kavgada maktulün bıçak çektiği, Daldal'ın da maktule 2-3 el ateş ettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Bilal Daldal'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep edilmişti.

Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin tırın altına girdiği kazada 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Eşini 32 yerinden bıçaklayan eski polisin savunması, mahkeme salonunda şaşkınlık yarattı 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı Ukrayna'yı şoke eden cinayet: Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:10:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kasten öldürme"ye 15 yıl hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]