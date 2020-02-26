Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.


Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli Kudret Ş.'nin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüphelinin Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini tespit ederek eve baskın düzenledi. Baskında adreste bulunan Kudret Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kudret Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
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