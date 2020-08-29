'Kasten Orman Yakma' suçundan dolayı ceza infaz kurumuna teslim edildi - Son Dakika

'Kasten Orman Yakma' suçundan dolayı ceza infaz kurumuna teslim edildi

İSTANBUL - 28.08.2020 günü saat 16.00 sıralarında İMaltepe ilçesi Başıbüyük Gölet üzeri ormanlık alanda çıkan yangının faili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Sercan U. isimli şahıs, yangın bölgesinde motosikletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'Kasten Orman Yakma' suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Zanlı yangın bölgesine çok yakın bir yerde yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yangının çıktığı noktaya çok yakın bir yerde motosikletiyle birlikte yakalanan Serkan U. isimli zanlının motosikletinde yapılan aramalarda; iki adet zincir yağlayıcı, bir adet yanıcı özellikli yağ, bir adet yanıcı özellikli balata temizleyici sprey kutuları ele geçirilmiştir. Şahsın yapılan sorgulamasında farklı konulardan suç kaydı bulunduğu ve terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Yakalanan Serkan U. "Kasten Orman Yakma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.