Kasten yaralama suçundan 1 çocuk tutuklandı
1 saat önce
Nevşehir'de yaşı küçük iki çocuğun kavgasında bir çocuk tutuklandı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
'de yaşı küçük iki çocuğun kavgasında bir çocuk tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde yaşları küçük K.A. ve B.Ö. arasında çıkan kavgada K.A. B.Ö.'yü sırtından bıçakladı. Sırtından bıçaklanan B.Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavisi yapılırken K.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.A. kasten yaralama suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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