Kasten yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kasten yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kasten yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir'de Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezine başvuru yapan Ö.F.K.'nın kendisini tehdit eden şahıstan şikayetçi olması üzerine 1 kişi tutuklandı.

Kasten yaralama suçundan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezine başvuru yapan Ö.F.K.'nın kendisini tehdit eden şahıstan şikayetçi olması üzerine 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezine başvuru yapan Ö.F.K. kendisinin B.K. tarafından darp ve tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen B.K. kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret, mala zarar verme suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

İsmail Arslan, Polis, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
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