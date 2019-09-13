Son Dakika Haberleri: Kasten yaralama suçundan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kasten yaralama suçundan 3 kişi tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir Kıratlıoğlu mahallesi Pınar sokak üzerinde meydana gelen yaralama olayı ile ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Kasten yaralama suçundan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir Kıratlıoğlu mahallesi Pınar sokak üzerinde meydana gelen yaralama olayı ile ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kıratlıoğlu mahallesi Pınar sokakta meydana gelen yaralama olayı sonrasında yaşı küçük üç çocuk polis ekiplerine kendilerinin Y.Ö., O.Y. ve A.E. tarafından darp edildiklerini ifade ederek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar sonrasında üç şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen Y.Ö., O.Y. ve A.E. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


80 yaşındaki kadın, tecavüzden "Yetişin komşular" feryadıyla kurtuldu
Ablasını 20 yerinden bıçaklayan kardeş, kaçarken ambulansı aradı Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık Para için annesini öldürdü, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:54:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasten yaralama suçundan 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]