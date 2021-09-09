Kasten yaralama suçundan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Kasten yaralama suçundan aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı

ESKİŞEHİR'de, hakkında 'Kasten yaralama' suçundan yakalama kararı bulunan F.D., saklandığı evde uyuşturucu madde ve silahla yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, hakkında 'Kasten yaralama' suçundan yakalama kararı bulunan F.D., saklandığı evde uyuşturucu madde ve silahla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten yaralama suçundan yakalama kararı olan F.D.'nin Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve bakın yapan jandarma ekipleri, F.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 150 gram bonzai, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin, 34 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 46 av tüfeği mermisi ve 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen F.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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